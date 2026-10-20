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Veräußerung?

Mutares-Aktie steigt auf September-Hoch: Natura soll verkauft werden

Mutares-Aktie steigt auf September-Hoch: Natura soll verkauft werden

Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft Mutares ist am Dienstagnachmittag auf ein Tageshoch geklettert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
26.05 EUR 1.75 EUR 7.20 %
Charts | News | Analysen

Zuletzt legte sie um 3,38 Prozent auf 26,00 Euro zu und ist damit zurück auf dem höchsten Stand seit Mitte September. Im bisherigen Jahresverlauf steht für den SDAX-Wert aber immer noch ein Verlust von rund 13 Prozent zu Buche.

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Mutares hatte am frühen Nachmittag gemeldet, eine Vereinbarung zur Veräußerung der polnischen Drogeriemarktkette Natura unterzeichnet zu haben. Der Vollzug werde noch in diesem Quartal angestrebt. Die geplante Veräußerung sei ein weiterer Schritt in der Portfoliostrategie, das Unternehmensengagement im Einzelhandelssegment zu reduzieren, hieß es. Finanzielle Details gab es keine.

/ck/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, SmartCaps

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Datum Rating Analyst
18.06.26 Mutares Buy Warburg Research
17.03.26 Mutares Buy Warburg Research
16.03.26 Mutares Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mutares Buy Warburg Research
10.12.25 Mutares Buy Warburg Research

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