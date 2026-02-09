DAX25.018 ±0,0%Est506.062 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,2%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.779 -1,9%Euro1,1908 -0,1%Öl69,25 +0,2%Gold5.052 -0,1%
Veräußerung: Vidac Pharma-Führungskraft liquidiert Anteile

10.02.26 12:01 Uhr

Wie sich die Vidac Pharma-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0,73 EUR 0,00 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen

Vidac Pharma meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 13.01.2026. Am 09.02.2026 wurde das Eigengeschäft offiziell gemacht. Herzberg, Dr Max, Vorstand bei Vidac Pharma, reduzierte das Engagement. Die Führungskraft veräußerte am 13.01.2026 12.606 Aktien zu jeweils 0,71 EUR. Im FSE-Handel gewannen die Vidac Pharma-Papiere letztlich 4,80 Prozent auf 0,70 EUR.

Die Vidac Pharma-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 1,60 Prozent auf 0,72 EUR. Im Handelsverlauf wurden 2.000 Vidac Pharma-Aktien umgesetzt. Insgesamt ist Vidac Pharma aktuell 36,65 Mio. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 51.625.060 Aktien im Streubesitz.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 12.01.2026 Vidac Pharma-Anteile gehandelt. Herzberg, Dr Max dezimierte sein Engagement um 51.026 Vidac Pharma-Papiere zu jeweils 0,67 EUR.

Redaktion finanzen.net

