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Veräußerung: Vidac Pharma-Führungskraft liquidiert Anteile

08.05.26 12:01 Uhr

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Vidac Pharma.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0,56 EUR -0,01 EUR -1,06%
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Am 30.04.2026 tätigte bei Vidac Pharma eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Das Eigengeschäft wurde am 07.05.2026 öffentlich gemacht. Herzberg, Dr. Max, Vorstand, reduzierte am 30.04.2026 den Bestand an Vidac Pharma-Aktien. Die Führungskraft veräußerte 16.828 Aktien zu jeweils 0,57 EUR. Mit einem Kurs von 0,57 EUR zeigte sich die Vidac Pharma-Aktie im FSE-Handel schließlich kaum verändert.

Im FSE-Handel kam die Vidac Pharma-Aktie am Veröffentlichungstag der BaFin schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 0,57 EUR. Vidac Pharma markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 30,05 Mio. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 51.625.060.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Herzberg, Dr. Max wurde am 30.04.2026 gemeldet. Das Portfolio von Herzberg, Dr. Max verzeichnete zu diesem Zeitpunkt eine Senkung um 17.236 Anteile zu jeweils 0,56 EUR.

Redaktion finanzen.net

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