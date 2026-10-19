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Veräußerung: Vidac Pharma-Führungskraft liquidiert Anteile

Die Vidac Pharma-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vidac Pharma Holding PLC Registered Shs
0.38 EUR 0.03 EUR 8.26 %
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Am 13.10.2026 wurden bei Vidac Pharma Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Aktien-Transaktion wurde am 16.10.2026 bekannt gemacht. Herzberg, Dr. Max, Vorstand bei Vidac Pharma, reduzierte das Engagement. Die Führungskraft veräußerte am 13.10.2026 5.251 Aktien zu jeweils 0,39 EUR. Die Vidac Pharma-Aktie zeigte sich insgesamt im FSE-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,39 EUR an der Tafel.

Bei der Vidac Pharma-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 0,35 EUR. Vidac Pharma markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 19,88 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 51.625.060 Aktien.

Herzberg, Dr. Max führte zuvor am 13.10.2026 die letzte Transaktion durch. Herzberg, Dr. Max veräußerte zu diesem Zeitpunkt 7.000 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 0,39 EUR.

Redaktion finanzen.net

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