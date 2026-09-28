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Anpassung im Portfolio

Veräußerung: Viromed Medical-Führungskraft liquidiert Anteile

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt Viromed Medical ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
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Viromed Medical AG
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Am 22.09.2026 wurden bei Viromed Medical Managers’ Transactions erfasst. Die BaFin wurde am 25.09.2026 über die Transaktion informiert. Von in enger Beziehung Perbandt, Heike wurden am 22.09.2026 Viromed Medical-Papiere verkauft. Es wurden 5.000 Aktien zu jeweils 5,40 EUR veräußert. Die Viromed Medical-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 3,60 Prozent im Minus bei 5,35 EUR.

Die Viromed Medical-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 1,90 Prozent im Plus bei 5,40 EUR. Über FSE wurden im Handelsverlauf 1.450 Viromed Medical-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Aktuell ergibt sich für Viromed Medical eine Börsenbewertung in Höhe von 107,33 Mio. Euro. Der Free Float wird momentan auf 20.250.000 Anteilsscheine beziffert.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 10.09.2026 Viromed Medical-Anteile gehandelt. Bei einem Kurs von 6,10 EUR dampfte die Führungsperson das eigene Depot um 10.000 Viromed Medical-Aktien ein.

Redaktion finanzen.net

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