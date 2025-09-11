DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +2,3%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.462 ±0,0%Euro1,1728 -0,1%Öl65,86 -0,7%Gold3.655 +0,6%
Veralteter Polizeifunk: Telekom buhlt um Behördenaufträge

12.09.25 06:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
30,18 EUR 0,13 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vodafone Group PLC
1,01 EUR 0,00 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

KÖLN (dpa-AFX) - Nachdem sich der Bund bei der Ablösung des veralteten Polizeifunks Zeit lässt, arbeiten die Mobilfunk-Netzbetreiber bereits an ersten Neuerungen. Die Deutsche Telekom stellte in Köln ein Produkt zur Übertragung von Fotos, Videos und Webstreams auf Diensthandys und Monitore vor, was Ende dieses Jahres mit verschiedenen Behörden getestet und in der ersten Jahreshälfte 2026 verkauft werden soll. Die Wettbewerber O2 und Vodafone (Vodafone Group) feilen ebenfalls an Digitaldiensten. Es geht um abhörsicheren Funk von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, etwa Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk.

Bislang setzen die Behörden und Organisationen auf einen Funkstandard namens Tetra. Der stammt aus den 90ern und übermittelt Sprache sowie nur geringfügig Daten. Das neue System - MCx (Mission Critical Services) genannt - bietet hingegen auch die Übertragung von Fotos, Videos und Livestreams. Das soll die Arbeit der Einsatzkräfte erleichtern, etwa wenn ihre Standorte an die Einsatzzentrale übermittelt werden oder wenn eine Drohne über ein brennendes Industriegelände fliegt und die Feuerwehrleute am Boden auf ihrem Smartphone-Display erkennen können, wo die Brandherde sind./wdw/DP/zb

