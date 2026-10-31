Verano stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Verano gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Verano ein EPS von -0,830 CAD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent auf 297,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 279,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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