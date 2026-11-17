HAMBURG (dpa-AFX) - Für die Terrorabwehr auf Weihnachtsmärkten sollte nach Ansicht der Veranstaltungswirtschaft allein der Staat zahlen. Die Verbände der Branche fordern in einer gemeinsamen Stellungnahme Bund und Länder auf, die Finanzierung etwa von Pollern und mobilen Fahrzeugsperren gesetzlich einheitlich zu regeln. Nach Anschlägen auf Weihnachtsmärkte in den vergangenen Jahren sind Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verschärft worden.

Werbung

Der Geschäftsführer des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV), Johannes Everke, sagte, Veranstalter seien für ihren Einflussbereich verantwortlich. "Sobald es aber um die Abwehr terroristischer Gefahren geht, ist der Staat in der Verpflichtung."

Die Verbände beklagen, die Finanzierung der Schutzmaßnahmen sei nicht einheitlich geregelt, und Zuständigkeiten sowie rechtliche Bewertungen wichen voneinander ab. Die Praxis führe zu Unsicherheiten bei Behörden, Betreibern und Veranstaltern. Auch gefährde sie zunehmend den wirtschaftlichen Betrieb der Veranstaltungen.

Die Veranstaltungswirtschaft fordert darüber hinaus, dass Sicherheitskonzepte künftig einheitlich bewertet werden sollten. Der Vorsitzende des Bundesverbands Veranstaltungssicherheit (BVVS), Dennis Eichenbrenner, sagte: "Werden Zufahrtsschutzmaßnahmen gefordert, müssen sie auf transparenten, fachlich nachvollziehbaren Bewertungen beruhen - gerade angesichts der erheblichen Kosten für Veranstaltungen."

Werbung

Absender außer BDKV und BVVS sind die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland, das Forum Veranstaltungswirtschaft und der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren./lkm/DP/zb