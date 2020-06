Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern in Hamburg wieder erlaubt

HAMBURG (dpa-AFX) - In Hamburg sind ab Mittwoch unter Auflagen wieder Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern im Freien und 650 Personen in geschlossenen Räumen zulässig. Das sieht eine am Dienstag vom Senat beschlossene neue Corona-Eindämmungsverordnung vor./fi/DP/stk