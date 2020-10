Verbände fordern Neuausrichtung von Hilfen für notleidende Branchen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) und der Famab Kommunikationsverband, in dem unter anderem Messeveranstalter und Eventagenturen organisiert sind, haben eine Konzentration der Hilfen für notleidende Branchen gefordert. "Wir begrüßen die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, von der Corona-Pandemie besonders betroffene Branchen stärker zu unterstützen.", erklärten beide Verbände. Hierzu zählten vor allem Messebauer, die Veranstaltungsbranche, Gastronomie und Tourismusbetriebe. "Dies erfordert jedoch eine Neuausrichtung der Hilfen", hoben sie hervor.

Die Überbrückungshilfe in ihrer bisherigen Form sei diesem Anliegen nicht in dem gewünschten Maße gerecht geworden. So seien nur wenig Mittel abgerufen worden. Ein Hauptgrund dafür sei das komplizierte Antragsverfahren. "Hier muss im Sinne der Unternehmen und Selbstständigen dringend nachgebessert werden", forderten die Verbände. Zugleich schlugen sie vor, bereits bewilligte, aber nicht abgerufene Mittel in ein Sonderprogramm für notleidende Branchen zu überführen. Die Unternehmen benötigten dringend Hilfe, da "auf lange Zeit kein normaler Geschäftsbetrieb möglich sein" werde. "Dadurch stehen über 4,3 Millionen Arbeitsplätze auf dem Spiel."

