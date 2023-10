Verband: Energetische Sanierung von Gebäuden kommt im Schneckentempo voran

BERLIN (Dow Jones)--Die energetischen Sanierungen kommen in Deutschland nur im Schneckentempo voran. Einer Studie im Auftrag des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle (BuVEG) zufolge hat sich die Sanierungsquote in diesem Jahr auf 0,83 Prozent verringert, nach 0,88 Prozent im Vorjahr. Diese geringe und absteigende Sanierungstätigkeit sei "alarmierend", so der Verband.

"Wenn weiter in diesem Schneckentempo in Deutschland energetisch saniert wird, dann brauchen wir noch annähernd 100 Jahre, um den Gebäudebestand zur Klimaneutralität zu führen. Es besteht jedoch dringender Handlungsbedarf, denn rund 30 Prozent aller Wohngebäude befinden sich in einem energetisch unzureichenden Zustand und verbrauchen somit ca. 50 Prozent der Energie", sagte Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des BuVEG. Die Sanierungsquote bei Dächern lag im ersten und zweiten Quartal 2023 bei 0,9 Prozent, bei Fassaden bei 0,62 Prozent und bei Fenstern bei 1,37 Prozent.

Der Verband kritisierte, dass die Absage der Bundesregierung an die sogenannten Minimum Energy Performance Standards der Europäischen Union ein weiterer herber Rückschritt für das Einsparziel beim deutschen Energieverbrauch im Gebäudesektor sei. Mit diesen EU-Standards sollten Ziele für die energetische Sanierung von Gebäuden vorgegeben werden. Alle Maßnahmen am Gebäude müssten endlich gleichberechtigt von der Politik behandelt werden, wie der Verband forderte.

"Wir appellieren an die Bundesregierung, nun schleunigst einen neuen Masterplan für die energetische Sanierung des Gebäudebestands in Deutschland vorzulegen. Dadurch erhält auch die Baubranche die Möglichkeit, infolge der Reduzierung des Neubaus freigewordene Kapazitäten umzuschichten", forderte Hinrichs.

Die Bundesregierung hat angenommen, dass die Sanierungsquote bei 1 Prozent liegt. Mit einer Verdoppelung dieser Quote sollte die Klimaquote erreicht werden. Laut BuVEG müsste wegen der tatsächlich niedrigeren Sanierungsquote die energetische Sanierungsquote um das 2,3 bis 2,5fache erhöht werden, um die Ziele erreichen zu können. Angesichts von 19 Millionen Wohngebäuden müssten so jährlich rund 350.000 Objekte energetisch saniert werden, wie der Verband erklärte.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2023 03:32 ET (07:32 GMT)