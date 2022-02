Verband: Gespräch deutscher Manager mit Putin findet nicht statt

BERLIN (dpa-AFX) - Ein Gespräch zwischen deutschen Wirtschaftsmanagern und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin findet doch nicht statt. "Ein für März anvisiertes Online-Meeting wird aus Termingründen nicht realisiert", zitierte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" den Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft. Der Verband bestätigte am Dienstag den Bericht. Er organisiert traditionell einmal im Jahr ein Unternehmergespräch mit Putin und wirtschaftsrelevanten Ministern, um über die Wirtschaftsbeziehungen zu diskutieren. 2021 war das Gespräch coronabedingt ausgefallen.

Putin hatte am Montag mit der Anerkennung von Separatistengebieten in der Ostukraine und der Entsendung von Truppen für heftige Kritik und Sorge im Westen gesorgt. In einer Mitteilung verurteilte der Ost-Ausschuss das Vorgehen der russischen Führung. Es handele sich um eine klare Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine und des Minsker Abkommens. "Wir fordern Russland im Namen der deutschen Wirtschaft eindringlich auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren."

Die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen seien seit Jahrzehnten ein stabiles Fundament des bilateralen Verhältnisses. Das russische Vorgehen drohe dieses Fundament nachhaltig zu erschüttern. "Es bedroht zudem die gesamte Weltwirtschaft", hieß es in der Mitteilung.

Zugleich forderte der Ost-Ausschuss Bundesregierung und EU auf, "besonnen" zu handeln. "Deeskalation bleibt das Gebot der Stunde." Konkrete Angebote könnten den Weg zu neuen Verhandlungen unter Einbeziehung aller Beteiligten erleichtern. "Die Türen zum Dialog dürfen nicht endgültig zugeschlagen werden."/sey/DP/he