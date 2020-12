Verband: Immobilienmärkte für Pandemieauswirkungen gut gewappnet

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Immobilienmärkte in Deutschland werden die Folgen der Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie laut dem Verband deutscher Pfandbriefbanken "aus heutiger Sicht gut bewältigen können". Grund dafür seien die niedrigen Leerstände, mit denen die Märkte in die Krise gegangen seien, sowie die verhaltenen Neubautätigkeiten in den Jahren zuvor, so das Ergebnis einer Studie, die der Verband veröffentlichte. "Bislang zeigen sich Deutschlands Immobilienmärkte auch in der Covid-19-Krise robust", betonte Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt.

Er verwies darauf, dass die Immobilienmärkte aus einer Position der Stärke in diese Krise gegangen seien. "Für die weitere Immobilienmarktentwicklung liegt das Besondere der Covid-19-Krise in den strukturellen Veränderungen", erklärte Studienautor Franz Eilers. "Shutdown und Social-Distancing-Maßnahmen haben komplexe Prozesse ausgelöst oder verstärkt." Konkret nannte er dabei Trends wie Homeoffice und die Digitalisierung des Einkaufens, die im Zuge der Krise an Dynamik gewonnen hätten. Damit verbunden sei eine Neuorientierung auf den Wohnungs-, Büro- und Einzelhandelsmärkten.

Der Ausblick für die einzelnen Objektklassen fällt dabei nach der Analyse des Verbandes unterschiedlich aus: Während im Einzelhandel vielerorts bereits vor der Pandemie ein Flächenüberhang bestanden habe, der sich nun verstärke, werde die Nachfrage nach Büroimmobilien weniger als oft befürchtet unter der zunehmenden Homeoffice-Nutzung leiden, so die Studie. Wohnimmobilien wiederum unterstrichen auch gegenwärtig ihre seit Jahren bestehende Attraktivität für Investoren.

