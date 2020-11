Verband leitet Eilverfahren gegen Bundesnetzagentur wegen Briefporto ein

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) hat nach eigenen Angaben ein Eilverfahren gegen die Bundesnetzagentur eingeleitet. Grund ist laut Mitteilung, dass die Bundesnetzagentur eine im Mai getroffene Gerichtsentscheidung, die die Genehmigung von Briefportos für den Zeitraum 2016 bis 2018 aufgehoben hat, nicht umgesetzt habe. Der Verband argumentiert, dass die Portogenehmigung für den aktuellen Folgezeitraum 2019 bis 2021 damit auch unzulässig sei. Zum einen beruhe sie auf der im Mai vom Bundesverwaltungsgericht bereits als unzulässig angesehen Methode zur Berechnung des Gewinns der Deutschen Post im europäischen Vergleich. Zum anderen würde das aktuelle Briefporto auf dem bereits für rechtswidrig erachteten Briefporto von 2018 aufbauen.

Die Bundesnetzagentur habe bis heute nicht inhaltlich darauf reagiert, dass der Verband im August bei der Behörde die Aufhebung der Portogenehmigung beantragt habe. Daher habe der Verband nun beim Verwaltungsgericht in Köln beantragt, in einer Eilentscheidung den Vollzug der Portogenehmigung auszusetzen. Das Eilverfahren mit dem Aktenzeichen 21 L 2082/20 sei am Mittwoch beim Verwaltungsgericht Köln eingeleitet worden, sagte eine Sprecherin des Verbands.

"Es ist nicht hinnehmbar, dass die Bundesnetzagentur tatenlos bleibt, obwohl Millionen Verbraucher und Unternehmen rechtswidrig überhöhte Briefporti zahlen", sagte Marten Bosselmann, Vorsitzender des BIEK. Zudem lasse die Bundesnetzagentur es zu, dass die Deutsche Post Paketkosten über das Briefporto finanziert. "Der aktuelle Fall zeigt einmal mehr, dass wir dringend ein modernes Postgesetz brauchen, das unberechtigte Privilegien der Deutschen Post aufhebt und fairen Wettbewerb auf den Postmärkten sichert."

Der Verband vertritt nach eigenen Angaben bundesweit tätige Paketdienste wie DPD, GLS, GO!, Hermes und UPS sowie etwa 3.500 weitere kleine und mittelständische Logistikunternehmen.

Ein Sprecher der Bundesnetzagentur in Bonn teilte mit, "die Bundesnetzagentur hat die Post bereits im Anschluss an das Urteil im Sommer diesen Jahres aufgefordert, die für eine Neufestlegung des Portos erforderlichen aktuellen Kostendaten vorzulegen". Über das weitere Vorgehen werde auch mit Blick auf eine diskutierte Anpassung des Postgesetzes zu entscheiden sein, so der Sprecher der Bundesnetzagentur.

Ein Sprecher der Deutschen Post wollte sich zu der Materie nicht unmittelbar äußern.

