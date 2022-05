Verband: Preisauftrieb bei Wohn- und Büroimmobilien hält an

BERLIN (Dow Jones)--In Deutschland werden Wohn- und Büroimmobilien trotz der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine immer teurer. Laut dem Verband deutscher Pfandbriefbanken (VDP) sind die Immobilienpreise im ersten Quartal 2022 um 8,8 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2021 gestiegen, wobei sich die Wohnimmobilien am stärksten verteuerten. Damit erreichte der Immobilienpreisindex des VDP mit 190,8 Punkten erneut einen neuen Höchstwert. In den kommenden Monaten dürften die Preise weiter steigen, aber die Dynamik werde sich abflachen, so der VDP.

"Der Immobilienmarkt in Deutschland befindet sich weiterhin im Aufwind - und das, obwohl die Pandemie nach wie vor nicht ausgestanden ist und mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ein höchst beunruhigender exogener Schock eingetreten ist", erklärte VDP-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt. "Doch auch wenn aktuell noch keine Auswirkungen auf den hiesigen Immobilienmarkt zu erkennen sind, bleibt abzuwarten, in welchem Ausmaß sich Zweit- und Drittrundeneffekte in den nächsten Quartalen einstellen."

Für die nächsten Quartale geht Tolckmitt von einer Fortsetzung der aktuellen Entwicklung aus. "Die Immobilienpreise dürften weiter steigen, da vor allem das Angebot an Wohnimmobilien weiterhin nicht mit der Nachfrage mithalten kann", so Tolckmitt. Allerdings werde die Preisdynamik aufgrund des erreichten Preis- und Mietniveaus und der steigenden Zinsen abnehmen. Einen Unsicherheitsfaktor stellten die möglichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine dar, deren Folgen auf einzelne Assetklassen und deren Preisentwicklungen noch unklar seien.

Wohnimmobilien besonders in Berlin und Köln teurer

Den stärksten Zuwachs verzeichneten laut VDP im ersten Quartal erneut Wohnimmobilien, die sich deutschlandweit um 10,7 Prozent verteuerten. Bei selbst genutztem Wohneigentum lag der Anstieg bei 12,5 Prozent. In den sieben größten Städten legten die Preise für Wohnimmobilien sogar um 11,2 Prozent zu. Der höchste Anstieg war demnach mit 12,5 Prozent in Berlin zu verzeichnen, gefolgt von 11,9 Prozent in Köln und 11,5 Prozent in München. In Frankfurt fiel das Preiswachstum mit 8,5 Prozent etwas niedriger aus.

Die Preise für Gewerbeimmobilien erhöhten sich zum zweiten Mal in Folge und wiesen mit 1,8 Prozent allerdings ein deutlich geringeres Plus auf. Treiber dieser Entwicklung waren demnach die Büroimmobilienpreise, die im ersten Quartal 2022 um 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zulegten. Die Preise für Einzelhandelsimmobilien verzeichneten dagegen ein Minus von 3,2 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.

