Verband - Rasche Umsetzung von 3G-Regel im Nahverkehr unrealistisch

Berlin (Reuters) - Die Betreiber von Bussen und Bahnen halten eine schnelle Einführung der 3G-Regel (Geimpft, Genesen oder Getestet) für kaum möglich.

Im öffentlichen Nahverkehr bestehe eine Beförderungspflicht, die nur unter ganz bestimmten Kriterien ausgesetzt werden dürfe, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Oliver Wolff, am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Kontrolle von täglich Millionen Passagieren sei zudem unrealistisch. "Gerade im Nahverkehr mit häufigem Fahrgastwechsel und Haltestellen in kurzen Abstände ist dies, wenn überhaupt, nur stichprobenartig umsetzbar." Der VDV vertritt die Firmen der Nahverkehrsbranche einschließlich von DB Regio. Die Deutsche Bahn zeigte sich laut "Bild" offen für die Einführung, wenn dies einheitlich geschehe. Die amtierende Bundesregierung will 3G erneut prüfen.

3G müsste nach Experten-Angaben aus der Verkehrsbranche über die Beförderungsbedingungen der einzelnen Verkehrsunternehmen umgesetzt werden. Diese wurden schon im Zuge der Pandemie insofern angepasst, als dass sie nun Bezug auf die Corona-Schutzverordnungen in den jeweiligen Bundesländern nehmen. Das würde aber bedeuten, dass alle Verordnungen geändert werden müssten. Dass dies noch in diesem Jahr flächendeckend umgesetzt werden kann, gilt als wenig wahrscheinlich.

Die Rechtslage im Fernverkehr (IC, ICE) der Deutschen Bahn oder auch von Flixtrain ist etwas anders. Hier ist die - gleichlautende - Beförderungspflicht im Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) verankert. Dies ist ein Bundesgesetz und müsste entsprechend angepasst werden. Die "Bild"-Zeitung berichtet unter Berufung aus Unternehmenskreisen, die Deutsche Bahn wolle bei der Eindämmung der Corona-Pandemie konstruktiv mitzuwirken. Wichtig sei es aus Sicht des Konzerns, dass es einheitliche Regeln in der Branche und möglichst auch für alle anderen Verkehrsträger geben werde. Zudem müsse die Kontrolle der 3-G-Regeln durch die zuständigen Behörden geregelt werden. Bahn-Sprecher Achim Stauß hatte bereits am Montagmorgen auf Reuters-Anfrage jeden Kommentar zur Haltung der Bahn abgelehnt.

Die Bundesregierung will erneut prüfen, ob und wie eine 3G-Regel umgesetzt werden kann. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, dass Kanzlerin Angela Merkel die Kontrolle für Geimpfte, Genesene und Getestete in Zügen für nötig hält. Ein Sprecher des Verkehrsministerium verwies auf rechtliche Probleme. Eine Prüfung im Sommer von Gesundheits-, Innen- und Verkehrsministerium war zu dem Schluss gekommen, dass 3G nicht durchsetzbar sei.