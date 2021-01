Verband: Weiterer Rückgang der Corona-Labortests über Silvester

BERLIN (dpa-AFX) - Über den Jahreswechsel ist die Zahl der Labortests auf das Coronavirus in Deutschland laut einem Laborverband im Vergleich zur Weihnachtswoche weiter gesunken. Erfasst worden seien 721 463 Tests in der Woche vom 28. Dezember bis 3. Januar, teilte der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) am Dienstag in Berlin mit und berief sich auf Daten von 169 Laboren. Der Anteil positiver Testergebnisse stieg unterdessen weiter, auf nun 16,4 Prozent.

Bereits in der Weihnachtswoche waren rund ein Drittel weniger Labortests gemacht worden als in der Woche zuvor: Nach 1,47 Millionen Tests sank die Zahl auf knapp 976 200. Vergleicht man den Wert der vergangenen Woche mit der Woche vor Weihnachten, hat sich das Niveau also ungefähr halbiert. "Wir erwarten, dass zum Jahresanfang mit der Öffnung von Arztpraxen und Teststellen wieder mehr Personen getestet werden", erklärte der erste Vorsitzende des Verbands, Michael Müller. Für die laufende Woche stünden 1,79 Millionen sogenannte PCR-Tests zur Verfügung./ggr/DP/nas