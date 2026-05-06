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Verbesserte Aussichten

Aurubis erhöht Ausblick dank besserer Marktbedingungen - Aktie auf Rekordhoch

08.05.26 12:31 Uhr
Kupferkonzern im Aufwind: Aurubis hebt Ziele an - Aktie so teuer wie nie | finanzen.net

Der Kupferkonzern Aurubis hebt seine Gewinnprognose wegen verbesserter Aussichten an.

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Im Geschäftsjahr 2025/26 (Ende September) soll das operative Vorsteuerergebnis nun 425 bis 525 Millionen Euro erreichen statt bisher 375 bis 475 Millionen, wie der MDAX-Konzern überraschend am Freitag mitteilte. Analysten rechneten bisher im Schnitt bereits mit knapp 500 Millionen.

Die Hamburger nannten anhaltend hohe Metallpreise, verbesserte Erlöserwartungen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien sowie höhere erwartete Schwefelsäureerlöse in der zweiten Jahreshälfte als Grund für die höheren Ziele. Die Aktie markierte einen weiteren Rekord.

Im ersten Halbjahr ging das operative Vorsteuerergebnis auf Basis vorläufiger Zahlen leicht von 229 auf 226 Millionen Euro zurück. Das lag im Rahmen der Erwartungen am Markt. Nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS verdoppelte sich der Vorsteuergewinn nahezu auf fast 1,07 Milliarden Euro. Via XETRA gewinnt die Aurubis-Aktie zeitweise 0,31 Prozent auf 193,40 Euro. Zwischenzeitlich erreichte das Papier im Tagesverlauf bei 201,20 Euro ein neues Rekordhoch.

/men/jha/

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Sascha Schuermann/Getty Images

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