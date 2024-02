VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie macht am Vormittag Boden gut

VERBIO Vereinigte BioEnergie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von VERBIO Vereinigte BioEnergie. Zuletzt sprang die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 21,82 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 21,82 EUR zu. In der Spitze legte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bis auf 22,85 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.169 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 57,45 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie mit einem Kursplus von 163,29 Prozent wieder erreichen. Am 07.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,22 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,52 Prozent könnte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,167 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete VERBIO Vereinigte BioEnergie 0,200 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,67 EUR für die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie.

VERBIO Vereinigte BioEnergie gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte VERBIO Vereinigte BioEnergie 1,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,57 Prozent auf 488,14 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 592,20 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 14.05.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von VERBIO Vereinigte BioEnergie rechnen Experten am 08.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass VERBIO Vereinigte BioEnergie im Jahr 2024 1,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie

Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

VERBIO-Aktie springt rund 18% hoch: VERBIO leidet unter gesunkenen Biokraftstoff-Preisen