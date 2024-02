VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie am Mittag im Plus

So entwickelt sich VERBIO Vereinigte BioEnergie

Die Aktie von VERBIO Vereinigte BioEnergie gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 21,92 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 21,92 EUR zu. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie legte bis auf 22,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien beläuft sich auf 117.591 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (57,45 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Gewinne von 162,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 18,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,167 EUR. Im Vorjahr erhielten VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,33 EUR für die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 09.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,57 Prozent zurück. Hier wurden 488,14 EUR gegenüber 592,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Am 08.05.2025 wird VERBIO Vereinigte BioEnergie schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den VERBIO Vereinigte BioEnergie-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,26 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie

Optimismus in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus

Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich auf grünem Terrain

VERBIO-Aktie springt rund 18% hoch: VERBIO leidet unter gesunkenen Biokraftstoff-Preisen