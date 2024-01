VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von VERBIO Vereinigte BioEnergie gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 23,45 EUR. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie legte bis auf 23,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 127.821 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie damit 61,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,62 EUR am 12.01.2024. Derzeit notiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie damit 3,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wird bei 47,33 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 legte VERBIO Vereinigte BioEnergie die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei VERBIO Vereinigte BioEnergie noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 488,14 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 592,20 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von VERBIO Vereinigte BioEnergie wird am 08.02.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 5,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie

VERBIO-Aktie auf Talfahrt: Kräftige Abstufung durch Deutsche Bank belastet VERBIO

XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus