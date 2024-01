Kursverlauf

VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie am Freitagnachmittag gefragt

12.01.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von VERBIO Vereinigte BioEnergie. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 23,13 EUR.

Um 15:49 Uhr stieg die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 23,13 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bei 23,68 EUR. Bei 23,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 185.990 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien. Bei 61,40 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie 165,46 Prozent zulegen. Am 12.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie 2,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,33 EUR. VERBIO Vereinigte BioEnergie gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 1,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat VERBIO Vereinigte BioEnergie 488,14 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 592,20 EUR umgesetzt worden. Voraussichtlich am 08.02.2024 dürfte VERBIO Vereinigte BioEnergie Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 06.02.2025 wird VERBIO Vereinigte BioEnergie schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass VERBIO Vereinigte BioEnergie im Jahr 2022 5,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie VERBIO-Aktie auf Talfahrt: Kräftige Abstufung durch Deutsche Bank belastet VERBIO XETRA-Handel SDAX verliert letztendlich Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus

Bildquellen: Verbio