VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie am Mittag gesucht

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 48,38 EUR. Kurzfristig markierte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bei 48,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 48,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien beläuft sich auf 151.347 Stück.

Am 22.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie. Am 23.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie 23,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie im Durchschnitt mit 125,00 EUR.

Am 09.02.2023 hat VERBIO Vereinigte BioEnergie in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 485,50 EUR – ein Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VERBIO Vereinigte BioEnergie 458,72 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 09.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass VERBIO Vereinigte BioEnergie im Jahr 2021 1,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

