VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie am Montagnachmittag mit Kursplus

Um 04:22 Uhr ging es für das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 49,04 EUR. Bei 49,36 EUR erreichte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 251.614 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 88,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie damit 44,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie im Durchschnitt mit 125,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 09.02.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 485,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VERBIO Vereinigte BioEnergie 458,72 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 11.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,43 EUR je Aktie in den VERBIO Vereinigte BioEnergie-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie

VERBIO-Aktie dennoch stark: Hohe Kosten holen VERBIO ein - operativer Gewinn rutscht ab

Porsche-Aktie in Grün: E-Fuels sollten laut Vorstandsmitglied künftig nicht teurer sein als Benzin oder Diesel

Porsche-Aktie zieht an: Porsche AG jetzt DAX-Mitglied

Ausgewählte Hebelprodukte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Bildquellen: Verbio