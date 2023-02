VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 48,36 EUR. Das bisherige Tagestief markierte VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bei 48,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,42 EUR. Zuletzt wechselten 7.814 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 88,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,11 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 39,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 125,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 09.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 1,54 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VERBIO Vereinigte BioEnergie in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 485,50 EUR im Vergleich zu 458,72 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 11.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass VERBIO Vereinigte BioEnergie im Jahr 2021 1,43 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

