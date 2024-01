VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie am Dienstagnachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VERBIO Vereinigte BioEnergie. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 20,71 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 20,71 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bisher bei 19,12 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,66 EUR. Von der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 234.453 Stück gehandelt.

Am 18.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,40 EUR an. Der derzeitige Kurs der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie liegt somit 66,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,12 EUR am 16.01.2024. Abschläge von 7,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,67 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 09.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 488,14 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 592,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.02.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von VERBIO Vereinigte BioEnergie veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von VERBIO Vereinigte BioEnergie rechnen Experten am 06.02.2025.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass VERBIO Vereinigte BioEnergie ein EPS in Höhe von 5,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

