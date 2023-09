VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie am Dienstagmittag im Ausverkauf

VERBIO Vereinigte BioEnergie im Blick

Die Aktie von VERBIO Vereinigte BioEnergie gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VERBIO Vereinigte BioEnergie nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 10,0 Prozent auf 34,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 10,0 Prozent auf 34,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 32,94 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 278.350 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien den Besitzer.

Am 14.11.2022 erreichte der Anteilsschein mit 87,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie damit 60,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 59,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 09.02.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte VERBIO Vereinigte BioEnergie ein EPS von 1,26 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 485,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 428,40 EUR umgesetzt.

VERBIO Vereinigte BioEnergie wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.09.2023 vorlegen. Am 07.11.2024 wird VERBIO Vereinigte BioEnergie schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie in Höhe von 1,43 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

XETRA-Handel TecDAX zum Ende des Montagshandels leichter

Schwacher Handel: SDAX schwächelt