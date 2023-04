VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie News: VERBIO Vereinigte BioEnergie am Mittag im Ausverkauf

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 13,2 Prozent auf 30,33 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bis auf 30,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,51 EUR. Von der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 324.325 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,60 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie bei 81,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 09.02.2023. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,54 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 485,50 EUR umgesetzt, gegenüber 458,72 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte VERBIO Vereinigte BioEnergie am 11.05.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 09.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,43 EUR je Aktie in den VERBIO Vereinigte BioEnergie-Büchern.

