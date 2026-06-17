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Verbraucherpreise

Großbritannien: Inflation fällt niedriger aus als erwartet

17.06.26 08:16 Uhr
Inflation in Großbritannien steigen langsamer als prognostiziert | finanzen.net

Die Inflationsentwicklung in Großbritannien zeigte sich im Mai überraschend stabil.

In Großbritannien hat sich die Inflation im Mai überraschend nicht beschleunigt. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate ebenfalls bei 2,8 Prozent gelegen. Analysten hatten im Schnitt für Mai eine höhere Jahresrate von 3,0 Prozent erwartet. Insbesondere Dienstleistungen wurden spürbar teurer.

/jha/zb

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: BXSwiss, Pincasso / Shutterstock.com