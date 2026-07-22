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Verbraucherpreise

Inflation in Großbritannien erreicht niedrigsten Stand seit März 2025

Inflation in Großbritannien erreicht niedrigsten Stand seit März 2025

In Großbritannien hat sich die Inflation im Juni wegen niedrigerer Benzinpreise abgeschwächt.

Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch 2,8 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Teuerung auf 2,7 Prozent gerechnet. Der Juni-Anstieg war der geringste seit März 2025.

/zb/mis

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Luke Rajchert / Shutterstock.com, Chris Loneragan / Shutterstock.com