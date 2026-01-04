DAX22.334 +0,2%Est505.514 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0100 +5,9%Nas20.948 -2,2%Bitcoin59.116 +2,9%Euro1,1480 -0,2%Öl115,0 +0,3%Gold4.563 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Bayer: EU-Freigabe für Finerenon erhalten -- Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, CrowdStrike, Amazon, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Ripple im Fokus: Krypto-Lizenz in Brasilien beantragt und institutionelle Dienste ausgebaut Ripple im Fokus: Krypto-Lizenz in Brasilien beantragt und institutionelle Dienste ausgebaut
Berkshire Hathaway-Aktie mit acht Verlusttagen in Folge: Was hinter der Negativ-Serie steckt Berkshire Hathaway-Aktie mit acht Verlusttagen in Folge: Was hinter der Negativ-Serie steckt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Verbraucherpreisindex

Geldpolitisches Signal: Deutsche Inflation legt im März wie erwartet zu

30.03.26 14:07 Uhr
Geldpolitisches Signal: Deutsche Inflation nimmt im März zu | finanzen.net

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im März wie erwartet zugenommen. Experten hatten bereits mit einem weiteren Anstieg gerechnet.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent und lag um 2,8 (Februar: 2,0) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 1,2 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 2,8 Prozent prognostiziert.

Wer­bung

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex erhöhte sich auf Monatssicht um 1,1 Prozent und stieg auf Jahressicht um 2,7 (1,9) Prozent. Erwartet worden waren ein monatlicher Preisanstieg um 1,2 Prozent und eine Jahresteuerung von 2,7 Prozent.

Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie verharrte bei 2,5 Prozent. Die Warenpreise erhöhten sich mit einer Jahresrate von 2,3 (0,8) Prozent, wobei die Energiepreise um 7,2 Prozent stiegen, nachdem sie im Februar noch um 1,9 Prozent gesunken waren. Nahrungsmittel kosteten 0,9 (1,1) mehr als vor Jahresfrist, Dienstleistungen verteuerten sich um 3,2 (3,2) Prozent.

DJG/hab/kla

DOW JONES

Bildquellen: BXSwiss, B Calkins / Shutterstock.com