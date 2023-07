Verbraucherzentrale: Entlastung bei Energiepreis kommt nicht immer an

CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Engie (ex GDF Suez)-Investition eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Iberdrola SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Iberdrola SA-Investment verdient

Eni (E) Collaborates With Maritime Majors for Decarbonization

Heute im Fokus

Erstkurs der ODDITY-Aktie an der NASDAQ 40 Prozent über Ausgabepreis. BVB siegt in Oberhausen. Stellenabbau in der Gesundheitssparte von Amazon. NVIDIA-Aktie erobert 1-Billion-US-Dollar-Marktkapitialisierung zurück. BYD mit starken Verkaufszahlen - Gewinn könnte sich in H1 verdreifachen.