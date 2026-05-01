DAX24.428 -1,0%Est505.919 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,13 +0,1%Nas25.806 -0,1%Bitcoin67.876 -0,5%Euro1,1771 +0,4%Öl100,6 -2,7%Gold4.720 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Wall Street fester erwartet -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Nintendo-Preishammer: Switch 2 wird weltweit deutlich teurer - Aktie legt zu Nintendo-Preishammer: Switch 2 wird weltweit deutlich teurer - Aktie legt zu
Hot Stocks heute: S&P 500 im FOMO-Rausch: Wall Street extrem bullisch - droht jetzt der abrupte Rückschlag? Hot Stocks heute: S&P 500 im FOMO-Rausch: Wall Street extrem bullisch - droht jetzt der abrupte Rückschlag?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Verdi: Entlastungsprämie lief schon vor Bundesrat ins Leere

08.05.26 13:50 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, ist vom Scheitern der steuerfreien Entlastungsprämie im Bundesrat nicht besonders überrascht. "Die Prämie lief bereits vor der Entscheidung im Bundesrat ins Leere, denn die Arbeitgeber haben reihenweise erklärt, diese nicht zahlen zu wollen, übrigens auch die öffentlichen Arbeitgeber", sagte Werneke.

Die 1.000-Euro-Regelung sei von der Koalitionsspitze in die Welt gesetzt worden, "ohne die Wirkungen zu durchdenken und ohne Verständigung mit den Sozialpartnern". Arbeitgeber hätten versucht, die Prämie in Tarifverhandlungen einzubringen - "als Alternative zu einer wirksamen Lohnerhöhung". Das lehne Verdi ab. "Die Preissteigerung bleibt, die Einmalzahlung verpufft" und sei kein Ersatz für tabellenwirksame prozentuale Entgelterhöhungen.

Der Bundesrat hatte die steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro, die Unternehmen an ihre Beschäftigten zahlen können, am Morgen gestoppt. Zuvor hatte der Bundestag dem Gesetzentwurf zugestimmt. Die Bundesregierung kann nun den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat anrufen, um einen Kompromiss zu finden./eub/DP/jha