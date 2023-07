Verdi fordert Inflationsprämie für Lufthansa-Mitarbeiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi hat von der Deutschen Lufthansa eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro für alle Beschäftigten gefordert und will dem Konzern nun mit einem bundesweiten Aktionstag Druck machen. Am Donnerstag sind an den Flughäfen Frankfurt am Main, München, Düsseldorf und Hamburg Aktionen geplant, wie die Gewerkschaft mitteilte. Unter dem Motto "Ohne uns kein Höhenflug!" soll die Personalstrategie des Konzerns kritisiert werden. Delegationen aus den einzelnen Konzerngesellschaften werden demnach mit Riesenbannern in bzw. an den Terminals Passagiere informieren.

Verdi hatte den Airline-Konzern nach dessen Rückkehr in die Gewinnzone zu Verhandlungen über eine einmalige Auszahlung einer steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro aufgefordert. Die Gewerkschaft verwies darauf, dass die Beschäftigten in den vergangenen Corona-Jahren auf Teile ihrer Einkommen verzichtet und damit erheblich zur Rettung des in die Krise geratenen Konzerns beigetragen hätten

