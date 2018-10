Verdi fordert mehr Personal in Psychiatrien - Proteste angekündigt

BERLIN (dpa-AFX) - Im Kampf um mehr Personal in psychiatrischen Einrichtungen hat die Gewerkschaft Verdi zu Protestaktionen aufgerufen. Zwischen dem 7. und dem 10. Oktober sollen bundesweit Kundgebungen, Versammlungen und andere Proteste stattfinden. "In der Psychiatrie ist Beziehungsarbeit das A und O. Doch dafür braucht es Zeit, also genug Personal", sagte Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler am Freitag.

Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wonach Patienten nur nach einer richterlichen Entscheidung für einen längeren Zeitraum ans Bett gefesselt werden dürfen, verschärfe die Situation zusätzlich. "Damit das umgesetzt werden kann, muss mehr Personal in die Einrichtungen", sagte Bühler. Neben einer besseren Ausstattung verlangt die Gewerkschaft auch mehr Transparenz bei den laufenden Verhandlungen zwischen Kliniken und Krankenkassen./swe/DP/she