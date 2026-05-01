DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,55 +5,0%Nas26.274 +0,1%Bitcoin69.059 -0,5%Euro1,1758 -0,2%Öl104,9 +0,3%Gold4.718 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen mehrheitlich im Plus - Warnstreiks bei Deutscher Telekom -- Plug Power meldet durchwachsene Zahlen -- Novo Nordisk, Lufthansa im Fokus
Top News
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Verdi fürchtet Ende der Tarifbindung für Tegut-Beschäftigte

12.05.26 05:30 Uhr

FULDA (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi fürchtet durch den geplanten Verkauf der Supermarktkette Tegut einen Abbau der Tarifbindung für die Beschäftigten. Bislang seien zwei Drittel der Tegut-Märkte im Eigenbetrieb geführt worden, das restliche Drittel aber sei in der Hand privater Kaufleute gewesen. Dieser Trend dürfte sich mit einem Übergang an die Interessenten Edeka und Rewe beschleunigen, erwartet der Landesbezirksfachbereichsleiter Einzelhandel von Verdi Hessen, Marcel Schäuble. Die Beschäftigten solcher selbstständigen Kaufleute würden erfahrungsgemäß nicht mehr nach Tarif bezahlt.

Wie viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich beim Übergang an neue Eigentümer bleiben dürfen und wollen, sei offen, so Schäuble. Der Schweizer Handelskonzern Migros hatte im März angekündigt, sich aus Deutschland zurückzuziehen und Tegut verkaufen zu wollen. Die Marke Tegut soll mit dem Schritt verschwinden. Rund 200 der etwa 300 Supermärkte der Kette will der Lebensmitteleinzelhändler Edeka übernehmen. Zu dem Paket gehören auch das Tegut-Logistikzentrum in Michelsrombach, die Smart Retail Solutions als Betreiberin der rund 40 Teo-Minimärkte sowie die Herzberger-Bäckerei.

Weitere 40 Märkte sollen an die Rewe-Gruppe gehen, und zuletzt war bekanntgeworden, dass die Smart-Store-Kette Tante Enso bis zu 36 Tegut-Supermärkte übernehmen will. Interesse an einigen Tegut-Filialen hat auch der Discounter Aldi Nord. Alle Transaktionen stehen noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt. Falls es dazu käme, würde die Konzentration im Lebensmittelhandel weiter voranschreiten./csc/DP/zb