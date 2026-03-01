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Verdi korrigiert: kein ÖPNV-Warnstreikaufruf in zwei Ländern

16.03.26 14:02 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Entgegen einer Ankündigung der Gewerkschaft Verdi ist die Beteiligung einzelner Bundesländer an einem Warnstreik im Nahverkehr am Donnerstag noch offen. So teilte der saarländische Landesbezirk der Gewerkschaft mit, dort werde erst nach der für Donnerstag angesetzten Verhandlungsrunde über eine Beteiligung am Arbeitskampf entschieden.

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Auch aus Brandenburg verlautete, dass noch unklar sei, ob dort der Nahverkehr am Donnerstag bestreikt werde.

Der Verdi-Bundesverband hatte am Morgen mitgeteilt, dass er am Donnerstag in mehreren Bundesländern zu neuerlichen Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufruft. In der Mitteilung waren auch das Saarland und Brandenburg aufgeführt.

Es ist der dritte großflächig koordinierte Arbeitskampf in den laufenden Tarifverhandlungen im ÖPNV, die Verdi parallel in allen Bundesländern führte. In Baden-Württemberg sowie in Schleswig-Holstein gibt es bereits Einigungen./maa/DP/nas