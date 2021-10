Verdi ruft Eurowings-Kabinenpersonal in NRW zu Streik auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifstreit mit der Lufthansa-Billigflugtochter Eurowings ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Kabinenbeschäftigten in Nordrhein-Westfalen zum Warnstreik auf. Das Personal soll an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund am heutigen Freitag von 4:30 bis 10:00 Uhr in den Arbeitskampf treten, so die Gewerkschaft. Verdi reagiere damit auf die "Verweigerungshaltung des Arbeitgebers" in den laufenden Tarifverhandlungen.

Eurowings sei gestärkt aus der Krise gekommen und erwirtschafte Gewinne. "Die Kabinenbeschäftigten erarbeiten diese unter erschwerten Arbeitsbedingungen mit momentan bis zu 40 Überstunden im Monat", so Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky laut Mitteilung. Dafür erwarteten sie eine finanzielle Anerkennung bei aktuellen Preissteigerungen für Benzin, Mieten und Lebensunterhalt.

Eurowings biete "lediglich eine Einmalzahlung in 2023" an, so Verdi. Die Gewerkschaft lehne dieses Angebot ab, da eine Einmalzahlung bei aktuell stark steigender Inflation und bereits vorhandenen 21 Monaten ohne Tarifsteigerungen für die Kabinenbeschäftigten finanziell nicht zu verkraften sei. Eurowings beschäftigt über 1.300 Kabinenbeschäftigte, davon über 800 in NRW. Eurowings ist auf preiswerte Direktflüge für Urlaubs- und Privatreisende spezialisiert.

