Verdi ruft für Montag zu Streiks an deutschen Flughäfen auf

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Flugreisende müssen sich am Montag auf massive Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat zum ganztägigen Warnstreik am nahezu allen deutschen Flughäfen aufgerufen. Das gilt für die Beschäftigten an den Flughäfen, die unter den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes fallen sowie die rund 23.000 Beschäftigten der Bodenverkehrsdienstleister.

Wer­bung Wer­bung

"Wir sehen uns zu diesem Warnstreik gezwungen, da die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bisher kein Angebot vorgelegt und keine Bereitschaft gezeigt haben, unsere berechtigten Forderungen zu erfüllen", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle.

Betroffen sind die Flughäfen München, Stuttgart, Frankfurt/Main, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg, und Leipzig-Halle.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2025 04:10 ET (09:10 GMT)