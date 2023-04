Verdi ruft zu erneut zu Warnstreik an Flughäfen auf

Aktien in diesem Artikel Lufthansa 9,74 EUR

0,86% Charts

News

Analysen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Beschäftigten der Luftsicherheit in den Bereichen Passagier-, Personal- und Warenkontrolle sowie in den Servicebereichen für Donnerstag und Freitag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Der Streik beginnt in der Regel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und endet in der Nacht von Freitag auf Samstag, wie die Gewerkschaft mitteilte. Betroffen werden die Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln/Bonn sein. Wegen des Streiks müsse mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen gerechnet werden.

Hintergrund des Warnstreiks ist die Tarifauseinandersetzung mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS), mit dem die Gewerkschaft nach eigenen Angaben seit Jahren in Verhandlungen steht, "um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen zu erhöhen".

Zuletzt hatte Verdi deshalb am 13. März zu Warnstreiks an vier Flughäfen aufgerufen. In den Gesprächen mit dem BDLS über eine gemeinsame Lösung des Konflikts habe es bislang keinen Durchbruch gegeben, teilte Verdi weiter mit. Die Fortsetzung der Verhandlungen am 11. und 12. April habe nicht zu einer Lösung geführt, die Arbeitgeber hätten kein verbessertes Angebot vorgelegt.

"Die Arbeit an Flughäfen muss attraktiver werden, um die Luftsicherheitsfachkräfte halten und neue gewinnen zu können, um längere Wartezeiten für Urlaubsreisende zu vermeiden", sagte Verdi-Vertreter Wolfgang Pieper laut Mitteilung.

Aus Sicht der Gewerkschaft spielt der BDLS im Tarifkonflikt auf Zeit. Ziel sei es, ein frühzeitiges Inkrafttreten des neuen Tarifvertrages in der ersten Jahreshälfte zu verhindern. "Wir fordern den BDLS auf, in den Verhandlungen am 27. und 28. April endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, um weitere Streiks zu vermeiden und den Konflikt noch vor Pfingsten zu beenden", so Pieper weiter.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

April 18, 2023 09:26 ET (13:26 GMT)