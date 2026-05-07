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Verdi ruft zum Warnstreik im Hamburger Handel auf

08.05.26 05:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
15,62 EUR 0,63 EUR 4,20%
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi ruft Angestellte im Hamburger Einzelhandel heute zu einem Warnstreik auf. Hintergrund sind Tarifverhandlungen im Einzel- und Versandhandel. Der Aufruf richtet sich an Beschäftigte von H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)), Zara und Ikea, wie es in der Mitteilung heißt. Bei H&M seien ein Innenstadt-Geschäft und die Logistik betroffen.

Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Handelsverband Nord sollen am Montag fortgesetzt werden. Die Gewerkschaft beklagt, dass die Arbeitgebervertreter bislang kein Angebot vorgelegt hätten.

Verdi fordert, Löhne und Gehälter der rund 90.000 Beschäftigten um sieben Prozent zu erhöhen. Die monatliche Bezahlung solle brutto um mindestens 225 Euro steigen./lkm/DP/zb

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

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Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
27.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
02.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
30.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
02.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
30.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
26.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
25.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.02.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital

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