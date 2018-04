Verdi-Warnstreik - Flüge in Bremen und Hannover gestrichen

BREMEN/ HANNOVER (dpa-AFX) - Fluggäste müssen sich auch in Niedersachsen und Bremen am Dienstag auf massive Einschränkungen einstellen. Rund 40 Inlandsflüge fallen hier tagsüber aus. Betroffen sind die Lufthansa und ihre Tochter Eurowings, wie die beiden Unternehmen und die Berliner Flughafengesellschaft mitteilten.

Grund ist ein Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an den Flughäfen in Frankfurt, München, Köln und Bremen. Am Flughafen Bremen legten Beschäftigte aus den Bereichen Flugzeugabfertigung, Flughafenfeuerwehr und Verwaltung am Morgen die Arbeit nieder, sagte eine Verdi-Sprecherin. Wie lange der Ausstand in Bremen andauert, wollte die Gewerkschaft nicht mitteilen.

In Bremen und Hannover sollten Flüge von und nach Frankfurt, München und Stuttgart ausfallen. Am Flughafen Bremen wurden laut Internetseite der Lufthansa zwölf Abflüge und zwölf ankommende Flüge gestrichen. In Hannover werden voraussichtlich neun Verbindungen betroffen sein, sagte ein Sprecher des Flughafens. Lufthansa-Fluggäste können ihr Ticket gegen eine Bahnkarte umtauschen oder ihren Flug kostenlos verschieben./akh/DP/zb