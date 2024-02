Verdi-Warnstreik: Lufthansa streicht in Frankfurt schon am Montagabend Flüge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erneute Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals führt schon an diesem Montagabend zu zahlreichen Flugstreichungen. Am Drehkreuz Frankfurt hat die Fluggesellschaft dutzende Flüge abgesagt, wie aus der Abflugtafel des Flughafens hervorgeht. Gestrichen wurden insbesondere Europa-Flüge, während wichtige Interkontinental-Verbindungen etwa nach Buenos Aires oder Kapstadt weiterhin abheben sollten.

Verdi hat Teile des Bodenpersonals bereits ab 20.00 Uhr an diesem Montag zu einem Warnstreik aufgerufen, mit dem in den laufenden Tarifverhandlungen Druck aufgebaut werden soll. Am Dienstagmorgen soll dann das Bodenpersonal im Passagierbetrieb folgen, also Beschäftigte am Check-In, an den Flugsteigen oder direkt an den Flugzeugen. Lufthansa hat angekündigt, wie bereits bei der ersten Warnstreikwelle vor zwei Wochen 10 bis 20 Prozent des Angebots aufrechtzuerhalten./ceb/DP/mis