Verdi weitet Telekom-Warnstreiks aus

DOW JONES--Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks im Zuge der Tarifverhandlungen mit der Deutschen Telekom am Mittwoch aus. Nachdem am heutigen Dienstag zunächst Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg von Arbeitsniederlegungen betroffen waren, sollen am morgigen Mittwoch Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stattfinden, wie die Gewerkschaft mitteilte. Zur Begründung verwies sie auf die aus ihrer Sicht enttäuschend verlaufene zweite Tarifverhandlungsrunde ohne ein Angebot der Arbeitgeber am Vortag.

Wer­bung Wer­bung

Vom Streik betroffen seien mehrere Bereiche des Telekom-Konzerns, sagte Verdi-Arbeitskampfleiter Pascal Röckert. Aufgrund der Warnstreiks könne es zu schlechterer Erreichbarkeit, Verzögerungen im technischen Kundenservice und im Glasfaserausbau sowie zu Terminabsagen bei Kundenterminen kommen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2026 14:21 ET (18:21 GMT)