Verdi weitet Warnstreiks bei der Deutschen Telekom aus

DOW JONES--Bei der Deutschen Telekom wird auch am Donnerstag gestreikt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, weitet sie die Warnstreiks auf Standorte in zwölf Bundesländern aus. Am Mittwoch hatten 2.000 Mitarbeiter in Technik-Bereichen im Süden und Westen Deutschlands die Arbeit niedergelegt. "Mit unserem breiten Aufruf über zwölf Bundesländer spitzen wir unsere Warnstreiks vor der dritten Verhandlungsrunde zu", sagte Pascal Röckert, Arbeitskampfleiter bei Verdi. "Die Botschaft der Beschäftigten ist klar: Wir erwarten ein Angebot." Die dritte Tarifverhandlungsrunde ist für den 11. und 12. Mai 2026 angesetzt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung