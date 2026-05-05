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Verdi weitet Warnstreiks bei der Deutschen Telekom aus

06.05.26 19:40 Uhr
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Aktien
Deutsche Telekom AG
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DOW JONES--Bei der Deutschen Telekom wird auch am Donnerstag gestreikt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, weitet sie die Warnstreiks auf Standorte in zwölf Bundesländern aus. Am Mittwoch hatten 2.000 Mitarbeiter in Technik-Bereichen im Süden und Westen Deutschlands die Arbeit niedergelegt. "Mit unserem breiten Aufruf über zwölf Bundesländer spitzen wir unsere Warnstreiks vor der dritten Verhandlungsrunde zu", sagte Pascal Röckert, Arbeitskampfleiter bei Verdi. "Die Botschaft der Beschäftigten ist klar: Wir erwarten ein Angebot." Die dritte Tarifverhandlungsrunde ist für den 11. und 12. Mai 2026 angesetzt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 13:40 ET (17:40 GMT)

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