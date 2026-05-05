DAX24.919 +2,1%Est506.027 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,26 -1,4%Nas25.802 +1,9%Bitcoin69.179 +0,2%Euro1,1755 +0,5%Öl101,1 -8,4%Gold4.697 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stark aber unter 25.000 Punkten -- US-Börsen höher -- HENSOLDT: starke Zahlen -- NVIDIA, Corning, NEL, Öltitel, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Dropbox präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Letzte Chance für deine Gratisprämie: finanzen.net ZERO verlängert Neukundenaktion für wenige Tage Letzte Chance für deine Gratisprämie: finanzen.net ZERO verlängert Neukundenaktion für wenige Tage
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Verdi weitet Warnstreiks bei Deutscher Telekom auf zwölf Länder aus

06.05.26 21:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,93 EUR 0,47 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi weitet im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom ihre Warnstreiks aus. Am Donnerstag sollen Beschäftigte an Standorten in zwölf Bundesländern zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen werden, wie Verdi mitteilte. Betroffen sind demnach Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen sowie Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern.

Die Gewerkschaft verschärft damit den Druck vor der dritten Verhandlungsrunde Mitte Mai. Verdi-Arbeitskampfleiter Pascal Röckert erklärte, mit dem breiten Streikaufruf solle ein Signal an die Arbeitgeber gesendet werden, endlich ein Angebot vorzulegen. Bereits in der ersten Streikwoche hätten sich mehr als 10.000 Beschäftigte an Arbeitsniederlegungen beteiligt.

Am Mittwoch waren laut Verdi zudem rund 2.000 Beschäftigte bei einem gezielten Warnstreik in Technik-Bereichen im Süden und Westen Deutschlands im Ausstand.

Einschränkungen zu erwarten

Von den Warnstreiks könnten mehrere Bereiche des Telekom-Konzerns betroffen sein. Verdi zufolge ist mit Einschränkungen bei der Erreichbarkeit zu rechnen. Auch längere Wartezeiten bei Hotlines für Privat- und Geschäftskunden sowie Verzögerungen im technischen Support seien möglich. Zudem könnten vereinbarte Kundentermine kurzfristig entfallen.

Verdi fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte unter anderem eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro jährlich.

Der Telekom-Konzern in Deutschland besteht den Gewerkschaftsangaben zufolge aus 20 tarifgebundenen Gesellschaften mit jeweils eigenen Tarifverträgen. Ein Großteil dieser Verträge lief bis Ende März 2026. Vor der Tarifrunde seien gemeinsame Verhandlungen für diese Gesellschaften vereinbart worden.

Die Deutsche Telekom hatte im Rahmen der Streikwoche Ende April mitgeteilt, man setze weiterhin auf eine konstruktive Lösung am Verhandlungstisch. Die dritte Tarifrunde ist für den 11. und 12. Mai 2026 angesetzt./lig/DP/he

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
24.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
22.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.04.2026Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
24.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
22.04.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen