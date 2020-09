Verdi will Donnerstag Warnstreiks bei Deutscher Post ausweiten

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi will einem Sprecher zufolge am Donnerstag die Warnstreiks unter den Beschäftigten der Deutschen Post ausweiten, um die Forderungen in den Tarifverhandlungen zu unterstützen. Bis zum Mittwochnachmittag hätten sich etwa 800 Mitarbeiter des Bonner Logistikkonzerns an den Warnstreiks beteiligt, zu denen die Gewerkschaft am Mittwoch punktuell aufgerufen habe, teilte der Sprecher mit. Zum Abend kämen noch Kolleginnen und Kollegen aus etwa sieben Briefverteilzentren hinzu, so dass sich die Gesamtzahl noch erhöhen werde.

Die Post hatte gegen Mittwochmittag gemeldet, dass sich bundesweit rund 280 Beschäftigte an den Arbeitsniederlegungen beteiligt hätten. Laut Konzern kam es in einzelnen Regionen zu Warnstreiks bei der Brief- und Paketzustellung. Betroffen sei insbesondere Nordrhein-Westfalen und da vor allem Köln sowie vereinzelt andere Standorte wie München. Ein Post-Sprecher sagte am Mittwochabend, der Konzern würde am Donnerstag aktualisierte Zahlen herausgeben.

Laut Postmitteilung vom Mittag hat der Warnstreik für die Kunden und die Beförderung von Briefen und Paketen derzeit "keine größeren" Auswirkungen, die Sendungen würden in den Folgetagen zugestellt. Betroffen seien bisher bundesweit 8.000 Pakete - oder 0,1 Prozent der Tagesmenge - sowie 265.000 Briefe - etwa 0,5 Prozent der Tagesmenge. Die Menge könnte sich im Tagesverlauf noch leicht erhöhen, die Post habe aber bereits "Ausgleichsmaßnahmen" an den betroffenen Standorten eingeleitet, um die Auswirkungen für ihre Kunden möglichst niedrig zu halten.

Für die am 13. September in Nordrhein-Westfalen stattfindenden Kommunalwahlen geht der DAX-Konzern davon aus, "dass es zu keinen Beeinträchtigungen bei der Beförderung der Briefwahlunterlagen kommen wird".

Verdi fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten eine lineare Gehaltserhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem verlangt Verdi für die Auszubildenden und Dual-Studierenden eine monatliche Erhöhung um 90 Euro, außerdem soll die Postzulage für die verbeamteten Postbeschäftigten fortgeschrieben werden. Die dritte Verhandlungsrunde findet am 21. und 22. September statt.

