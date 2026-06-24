Merck übernimmt US-Unternehmen: Bio-Techne-Aktie explodiert
Merck KGaA übernimmt in einer milliardenschweren Transaktion das US-Life-Science-Unternehmen Bio-Techne.
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Wie die Darmstädter mitteilten, ist eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb des Unternehmens für 73 US-Dollar je Aktie unterzeichnet worden, was einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 9,9 Milliarden Euro bzw 11,3 Milliarden US-Dollar entspricht.
Der Angebotspreis entspricht laut Mitteilung einer Prämie von 36 Prozent auf den volumengewichteten Ein-Monats-Durchschnittskurs.
Finanzieren will die Merck KGaA die Akquisition durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln und neu aufgenommenen Krediten, so dass Merck "ein starkes Investment-Grade-Rating beibehalten" werde.
Das Closing der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Zustimmung der Anteilseigner von Bio-Techne.
Bio-Techne mit Sitz in Minneapolis ist den Angaben zufolge ein globaler Anbieter von Life Science-Werkzeugen, Analysetechnologien und Verbrauchsmaterialien.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel sorgt die Übernahme für eine regelrechte Kursexplosion bei der Bio-Techne-Aktie. Zeitweise springt das Papier um 22,46 Prozent auf 72,10 US-Dollar an. Merck-Anteilsscheine verlieren im XETRA-Handel derweil 1,50 Prozent auf 138,00 Euro.
DJG/uxd/kla
DOW JONES
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Bildquellen: Merck KGaA, Merck 2016