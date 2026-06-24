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Vereinbarung erzielt

Merck übernimmt US-Unternehmen: Bio-Techne-Aktie explodiert

25.06.26 11:52 Uhr
Bio-Techne-Aktie mit kräftigem Kurssprung an der NASDAQ: Merck-Übernahme treibt an | finanzen.net

Merck KGaA übernimmt in einer milliardenschweren Transaktion das US-Life-Science-Unternehmen Bio-Techne.

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Wie die Darmstädter mitteilten, ist eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb des Unternehmens für 73 US-Dollar je Aktie unterzeichnet worden, was einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 9,9 Milliarden Euro bzw 11,3 Milliarden US-Dollar entspricht.

Der Angebotspreis entspricht laut Mitteilung einer Prämie von 36 Prozent auf den volumengewichteten Ein-Monats-Durchschnittskurs.

Finanzieren will die Merck KGaA die Akquisition durch eine Kombination aus vorhandenen Barmitteln und neu aufgenommenen Krediten, so dass Merck "ein starkes Investment-Grade-Rating beibehalten" werde.

Das Closing der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Zustimmung der Anteilseigner von Bio-Techne.

Bio-Techne mit Sitz in Minneapolis ist den Angaben zufolge ein globaler Anbieter von Life Science-Werkzeugen, Analysetechnologien und Verbrauchsmaterialien.

Im vorbörslichen NASDAQ-Handel sorgt die Übernahme für eine regelrechte Kursexplosion bei der Bio-Techne-Aktie. Zeitweise springt das Papier um 22,46 Prozent auf 72,10 US-Dollar an. Merck-Anteilsscheine verlieren im XETRA-Handel derweil 1,50 Prozent auf 138,00 Euro.

DJG/uxd/kla

DOW JONES

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Bildquellen: Merck KGaA, Merck 2016

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17.06.2026Merck HoldJefferies & Company Inc.
27.05.2026Merck HoldDeutsche Bank AG
26.05.2026Merck HoldJefferies & Company Inc.
18.05.2026Merck HoldDeutsche Bank AG
18.05.2026Merck Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

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