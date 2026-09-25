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Vereinbarung

Milliardendeal um Technologie: Nanexa-Aktie verdoppelt, Novo Nordisk-Aktie stabil

Milliardendeal um Technologie: Nanexa-Aktie verdoppelt, Novo Nordisk-Aktie stabil

Novo Nordisk nimmt für die Medikamenten-Technologie des schwedischen Pharmaunternehmens Nanexa Geld in die Hand und geht eine Milliarden-Schwere Kooperation ein.

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Novo Nordisk hat vereinbart, bis zu 1,2 Milliarden Euro für die Lizenzierung und Entwicklung der Medikamentenverabreichungstechnologie des schwedischen Pharmaunternehmens Nanexa zu zahlen.Die Vereinbarung könnte die Häufigkeit verringern, mit der Patienten ihre Adipositas- und Diabetes-Medikamente injizieren müssen. Die Vereinbarung umfasst die Pharmashell-Technologie von Nanexa. Diese ist darauf ausgelegt, eine kontrollierte und anhaltende Freisetzung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe durch eine ultradünne Beschichtung zu ermöglichen, die auf einzelne Medikamentenpartikel aufgetragen wird.

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Im Rahmen der am späten Donnerstag angekündigten exklusiven Vereinbarung hat Novo Nordisk die Technologie von Nanexa in bis zu fünf Entwicklungsprogrammen lizenziert. Diese decken unterschiedliche Verabreichungshäufigkeiten ab, wobei die Unternehmen eine monatliche und vierteljährliche Verabreichung anstreben.

Novo wird die weltweite Entwicklung und Vermarktung leiten. Nanexa hat Anspruch auf Vorabvergütungen und potenzielle Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 1,17 Milliarden Euro. Der dänische Arzneimittelhersteller wird 615 Millionen Euro an Vorabzahlungen sowie Entwicklungs- und regulatorischen Meilensteinzahlungen leisten, zusätzlich zu Lizenzgebühren auf zukünftige Produktverkäufe.

Der Aktienkurs von Nanexa hat sich nach der Nachricht im Stockholmer Handel mehr als verdoppelt. Er stieg vom Schlusskurs vom Donnerstag von 5,93 Kronen auf bis zu 15,50 SEK. Zuletzt ging es um 110,46 Prozent nach oben auf 12,48 SEK. Die Papiere von Novo Nordisk notieren derweil 0,06 Prozent leichter bei 252,85 DKK.

DJG/DJN/hab/uxd

DOW JONES

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Novo Nordisk

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22.09.26 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
22.09.26 Novo Nordisk Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
22.09.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.

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