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Ottobock-Aktie fester: Prothesenhersteller verkauft Rollstuhlgeschäft

19.06.26 12:11 Uhr
Ottobock-Aktie gewinnt: Verkauf des Rollstuhlgeschäfts besiegelt | finanzen.net

Ottobock verschlankt sich mit dem Verkauf seines Rollstuhlgeschäfts.

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Der Prothesenhersteller habe eine Vereinbarung zum Verkauf des Geschäftsbereichs "Human Mobility" an das internationale Medizintechnikunternehmen DHCare geschlossen, teilte das SDAX-Unternehmen am Freitag in Duderstadt mit. Der Abschluss des Geschäfts soll im zweiten Halbjahr 2026 erfolgen. Finanzielle Details zum Verkauf wurden nicht mitgeteilt. Mit dem Verkauf will sich das Unternehmen auf das Kerngeschäft mit Prothesen konzentrieren. Via XETRA notierte die Ottobock-Aktie zuletzt 2,4 Prozent höher bei 51,50 Euro.

/err/jha/

DUDERSTADT (dpa-AFX)

Bildquellen: Roman Babakin / Shutterstock.com, Wirestock Creators / Shutterstock.com

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