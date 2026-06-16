Vereinbarung

Ottobock verschlankt sich mit dem Verkauf seines Rollstuhlgeschäfts.

Der Prothesenhersteller habe eine Vereinbarung zum Verkauf des Geschäftsbereichs "Human Mobility" an das internationale Medizintechnikunternehmen DHCare geschlossen, teilte das SDAX -Unternehmen am Freitag in Duderstadt mit. Der Abschluss des Geschäfts soll im zweiten Halbjahr 2026 erfolgen. Finanzielle Details zum Verkauf wurden nicht mitgeteilt. Mit dem Verkauf will sich das Unternehmen auf das Kerngeschäft mit Prothesen konzentrieren. Via XETRA notierte die Ottobock -Aktie zuletzt 2,4 Prozent höher bei 51,50 Euro.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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